Vollmondlesung – Bärbel Oftring: Wölfe

Nach rund 150 wolfsfreien Jahren ist er wieder da – die Rückkehr der Wölfe erfreut viele Naturfreunde und Förster, andere finden es beängstigend. Durch seine lange Abwesenheit ist dieses heimische Raubtier uns fremd geworden. Wie sollen wir ihm nun begegnen, da die Rudel bei uns immer zahlreicher werden? Da der Wolf international, europaweit und in Deutschland unter strengem Artenschutz steht, werden wir mit ihm zusammenleben müssen. Das gelingt am besten, wenn man viel über Wölfe weiß. Dazu soll diese Vollmondlesung einen Beitrag leisten. Sie wendet sich an Erwachsene jeglichen Alters. Dabei begleiten wir den ersten Wolf, der bei uns sesshaft wurde und mit einer Wolfsfähe eine Familie gründete.