Eine lieblose Komödie nach Ben Jonson/Stefan Zweig · Ein Abend des Frauentheater 50+ am LTT

Der reiche Volpone ist sterbenskrank. Zumindest glauben das Corbaccio und Corvino die den Todkranken umschwirren und mit Geschenken überhäufen, um als Erben seines Vermögens eingesetzt zu werden. In Wirklichkeit ist Volpone jedoch putzmunter, er will sich nur selber ausgiebig an den Erbschleichern bereichern. Aber sein größtes Vergnügen ist es, zu sehen, wie sie alles tun, wirklich alles, um als Alleinerben eingesetzt zu werden. Sein Gehilfe Mosca unterstützt ihn bei diesem Spiel und hält am Ende alle Fäden in der Hand.

Geiz, Gier und absolute Bösartigkeit werden in dieser „lieblosen“ Komödie vorgeführt. Die Spielerinnen des Frauentheater 50+ stürzen sich mit viel Spielfreude auf die Figuren – fast alles Männer – und geben dem Stück ihre ganz eigene Note.