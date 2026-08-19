Voltigierturnier des Voltigier- und Pferdesportverein Cevalo Sindelfingen

Freuen Sie sich auf einen spannenden Wettkampf, bei dem sowohl breitensportliche als auch leistungssportliche Gruppen sowie Einzel- und Doppelvoltigierer aus ganz Baden-Württemberg ihr Können auf dem Pferd zeigen. Sportliche Eleganz, Harmonie mit dem Pferd und Teamgeist stehen dabei im Mittelpunkt. Für das leibliche Wohl ist mit einem leckeren kulinarischen Angebot bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei – kommen Sie vorbei und erleben Sie faszinierenden Pferdesport hautnah!