Volxxbeat

auf der Kraichgau-Wiesen

Festplatz am Schwimmbadweg 74889 Sinsheim

Volxxbeat vereint Volksmusik, moderne Beats und pure Partystimmung zu einer explosiven Show, die jedes Fest zum Kochen bringt!

Ob Blasmusik mit Wumms, Volksrock, Schlager oder Charts – mit Charme, Energie und tanzbaren Sounds begeistert die Band ihr Publikum generationsübergreifend. Hier trifft Lederhose auf DJ-Beat, Jodeln auf Hitpotenzial – und niemand bleibt still sitzen. Wer mit Volxxbeat feiert, erlebt echte Leidenschaft und will garantiert mehr!

Info

Festplatz am Schwimmbadweg 74889 Sinsheim
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Volxxbeat - 2025-10-10 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Volxxbeat - 2025-10-10 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Volxxbeat - 2025-10-10 18:30:00 Outlook iCalendar - Volxxbeat - 2025-10-10 18:30:00 ical

Tags