Volxxbeat vereint Volksmusik, moderne Beats und pure Partystimmung zu einer explosiven Show, die jedes Fest zum Kochen bringt!

Ob Blasmusik mit Wumms, Volksrock, Schlager oder Charts – mit Charme, Energie und tanzbaren Sounds begeistert die Band ihr Publikum generationsübergreifend. Hier trifft Lederhose auf DJ-Beat, Jodeln auf Hitpotenzial – und niemand bleibt still sitzen. Wer mit Volxxbeat feiert, erlebt echte Leidenschaft und will garantiert mehr!