Traumatische Erfahrungen werden häufig mit Krieg, Flucht, Katastrophen oder schweren Unfällen verbunden. Sie können jedoch auch in Familien und engen Beziehungen entstehen, etwa durch Gewalt, Vernachlässigung oder Missbrauch.

Besonders in frühen Entwicklungsphasen können solche Erlebnisse tiefe Spuren hinterlassen.

Was macht eine Erfahrung traumatisch? Warum reagieren Menschen auf ähnliche Erlebnisse unterschiedlich? Und was geschieht dabei in Körper und Psyche? Der Vortrag gibt Einblicke in die Entstehung von Traumafolgestörungen und zeigt, wie traumatische Erfahrungen Körper, Psyche, Stressregulation und Nervensystem beeinflussen. Auch mögliche Folgen wie Ängste, Flashbacks und Dissoziation werden thematisiert.

Zudem geht es um Schutzfaktoren und darum, wie Traumatherapie zu mehr Sicherheit, Selbstbestimmung und Lebensqualität beitragen kann.

Der Vortrag „Vom Überleben zum Leben: Entstehung &Heilung psych. Wunden“ findet in der Reihe „InSight - Psychologie im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert