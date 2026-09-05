Vortrag: Besondere Frauen im Umfeld von Justinus Kerner

Friederike Kerner, Rahel Varnhagen von Ense, Kronprinzessin Olga von Württemberg:

Ohne Friederike Kerner wäre die beispiellose Gastfreundschaft im Hause Kerner nicht möglich gewesen, wovon dann spätere herausragende Besucherinnen der Nachwelt berichteten. Wer waren diese so unterschiedliche Frauen im Hause Kerner?

Bewirtung durch den Förderverein „ Buch und mehr “.

Der Eintritt ist frei, da die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine kurze Anmeldung gebeten:

Stadtbücherei Weinsberg, Telefon 07134/914155 oder per Mail an weinsberg@vhs-unterland.de.

Eine Gemeinschaftsveranstaltung von Justinus Kerner – und Frauenverein, Stadtbücherei und VHS Weinsberg.

Einlass: 18:30 Uhr