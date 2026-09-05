Kinderkonzert - Vom Bambusrohr zur Zauberflöte: Willkommen in der Tonwerkstatt

Einfach flötississimo! Ein quicklebendiges und spannendes Familienkonzert zum Zuhören und Mitmachen rund um eines der beliebtesten Musikinstrumente.

Wer kann auf einem Bambusrohr blasen? Wer findet die „Flatterzunge“? Warum wird ein Ton tiefer, wenn man aus der Flasche trinkt und wieder hineinbläst? Und wie klingt ein Lied auf einer ganzen Wasserflaschen-Sammlung? Wie der Ton in die Flöte kommt und wie aus Tönen Musik wird, was überhaupt ein Konzert oder eine Oper ist, wird lebhaft erklärt. Von Mozarts Vogelfänger-Lied über Vittorio Montis berühmten Geigen-Czardas in einer „Special Edition“ bis zum schmissigen Tico Tico spannen Britt Christiansen (Konzept, Moderation, Klavier) und die preisgekrönte Solo-Flötistin Kathrin Jöris (Neue Philharmonie Westfalen) den Bogen. Virtuos beherrscht sie die große Flötenfamilie von der Panflöte über Bass-Querflöte, Piccoloflöte, Traversflöte, Blockflöte, Sopranino bis zur Querflöte. Natürlich dürfen Kinder selbst aktiv werden und z.B. in einem Quiz testen, ob sie deren Klänge unterscheiden können.

Britt Christiansen – Klavier

Kathrin Jöris – Flöten