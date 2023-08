Mehr als jeder andere heimische Baum ist die Eiche Lebensraum und Nahrungslieferant für unzählige Tierarten. Mit ihrer ausladenden Krone bietet sie viel Platz, steht dank ihrer Pfahlwurzel fest verankert im Boden und wird zudem noch sehr alt. Ein sicherer und beständiger Ort also zum Leben. Obendrein produziert sie auch noch besonders nährstoffreiche Früchte, die kleine wie große Tiere anlocken. Gemeinsam geht es im Museum auf Entdeckungstour wer in und an und von der Eiche lebt.