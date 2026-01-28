Vom flüssigen Fastenbrot zum Kulturgetränk

Themenführung mit Torsten Englert

Kloster Bronnbach Bronnbach 9, 97877 Wertheim

Im geistlichen und kulturellen Zentrum der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach kann auf ein über 350-jähriges Bestehen der Klosterbrauerei und der damit einhergehenden Brauereigeschichte zurückgeblickt werden.

Insbesondere in der Fastenzeit spielte das Starkbier bei den Mönchen eine besondere Rolle.

Bei einer rund zweistündigen Außenwanderung über das Klosterareal gibt es zahlreiche Informationen zum Thema Bier und Fastenzeit, aber auch interessante Einblicke in 350 Jahre Brauereigeschichte in Kloster Bronnbach.

Anmeldung unter Telefon 09342 / 935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de

Info

Kloster Bronnbach Bronnbach 9, 97877 Wertheim
Freizeit & Erholung
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
Google Kalender - Vom flüssigen Fastenbrot zum Kulturgetränk - 2026-03-13 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Vom flüssigen Fastenbrot zum Kulturgetränk - 2026-03-13 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vom flüssigen Fastenbrot zum Kulturgetränk - 2026-03-13 16:00:00 Outlook iCalendar - Vom flüssigen Fastenbrot zum Kulturgetränk - 2026-03-13 16:00:00 ical

Tags