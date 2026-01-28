Vom flüssigen Fastenbrot zum Kulturgetränk

Im geistlichen und kulturellen Zentrum der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach kann auf ein über 350-jähriges Bestehen der Klosterbrauerei und der damit einhergehenden Brauereigeschichte zurückgeblickt werden.

Insbesondere in der Fastenzeit spielte das Starkbier bei den Mönchen eine besondere Rolle.

Bei einer rund zweistündigen Außenwanderung über das Klosterareal gibt es zahlreiche Informationen zum Thema Bier und Fastenzeit, aber auch interessante Einblicke in 350 Jahre Brauereigeschichte in Kloster Bronnbach.

Anmeldung unter Telefon 09342 / 935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de