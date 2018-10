Vom Geheimnis dieser Welt

Das ist der Titel des neuen Programms von Liedermacher Stefan Jakob, das er am 18. November um 17 Uhr in der kath. Kirche St. Joseph in Öhringen vorstellen wird. Sein musikalischer Begleiter ist Michael Döring an Klavier und Akkordeon.

Geheimnis des Lebens, Geheimnis der Welt – gibt es das wirklich noch, für die vielen Menschen, die ihre eigene Tiefe in der Geschäftigkeit des Alltags nicht mehr wahrnehmen können und deren Blick in die Welt zunehmend von Oberflächlichkeit und vorschnellen Urteilen geprägt ist?

Anders gefragt: Sind wir (noch) dazu in der Lage, das Geheimnis unserer Seele, unseres Seins und Werdens sowie das unserer Mitmenschen zu erspüren oder wenigstens zu erahnen?

Mit diesen Fragen versucht sich der Pfedelbacher Liedermacher in seinem neuen Programm dem Geheimnis des Menschen und damit dem Geheimnis der Welt in Liedern, Texten und Gedanken anzunähern.