Vom Glück der Tätigen

Es sind die Handwerker, die den Takt vorgeben, bei diesem besonderen Bühnenerlebnis.

Für das Theaterprojekt steht die ehemalige Fabrikhalle der Pausa wieder voll unter Dampf, pulsiert im Rhythmus der Arbeit und wird mit Bildern, Leben und Geschichten gefüllt. In der über 100 Meter langen Bogenhalle, die früher der Veredelung von Druckstoffen diente, bereitet das Theater Lindenhof Handwerkerinnen und Handwerkern eine Bühne und stellt sie und ihr Können in den Mittelpunkt: Textilmustergestalterin, Zimmermann, Bäcker, Schlosser, Friseurin, Schreinerin, Maschinenmechaniker und Orthopädie-Schuhmacher nehmen zusammen mit dem Lindenhof-Ensemble, zahlreichen Amateur*innen das Publikum mit auf biografische Reisen in ihre Kunst, ihren Beruf und ihr Werk. Im Zusammenwirken von Menschen und Maschinen, Theater und Handwerk, Licht, Raum und Sound entsteht ein Bühnenstück, das unterhaltsam, erhellend und verblüffend die Kunst des Handwerks und dessen Bedeutung für unser Zusammenleben wie auch für unsere gesellschaftliche Wirklichkeit zur Geltung bringt.