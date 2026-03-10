Vom Glück der Tätigen

In der großen und offenen Bogenhalle der Pausa, die früher der Veredelung von Druckstoffen diente, bereiten wir Handwerkern eine Bühne und stellen ihr Können in den Mittelpunkt.

Textil- mustergestalterin, Zimmermann, Bäcker, Schlosser, Friseurin, Schreinerin, Maschinenmechaniker und Orthopädie-Schuh- macher geben auf kleinen Spielinseln Einblicke in ihre beruf- liche Biografie und ihr Schaffen. Im Zusammenwirken von Menschen, Werkzeugen, Maschinen, Raum, Licht und Sound entsteht ein Spiel, das auf überraschende und humoristische Art und Weise die Kunst des Handwerks und die Bedeutung für unser Zusammenleben und unsere gesellschaftliche Wirklichkeit zur Geltung bringt.