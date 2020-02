Vom Glück, zu zweit zu sein

Das Leben steckt voller Überraschungen, erst recht, wenn man zu zweit ist.

Ťaťa langweilt sich. Plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein Brief auf und die Langeweile ist wie weggeblasen. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort stößt Ťaťo überraschend auf einen Koffer. Was wohl darin ist? Beide machen sich auf den Weg und begegnen – völlig überraschend – dem anderen.

Eine clownesk-poetische Reise über Begegnung, Freundschaft und die kleinen glücklichen Momente. Ein körperbetontes clowneskes Spiel ohne Worte, das gekonnt Slapstick mit poetischen Bildern mischt. Genüssliche Langsamkeit wechselt sich ab mit temporeichem Spiel. Musik und Geräusche und eine minimalistische Ausstattung sorgen für ein außergewöhnliches Theatererlebnis.

Für Zuschauer ab 4 Jahren

Dauer: 55 Min.