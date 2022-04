Vom Glück, zu zweit zu sein

Nonverbalen Clowntheater Pohyb´s & konsorten.

Das Leben steckt voller Überraschungen. Es ist ein stinknormaler Tag.

Ťaťa langweilt sich, als plötzlich wie aus dem Nichts ein Brief auftaucht. Die Langeweile ist wie weggeblasen. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort stößt Ťaťo überraschend auf einen Koffer. Was wohl darin ist? Sein Inhalt lockt ihn in die Ferne und er begegnet Ťaťa. Wie irritierend, plötzlich zu zweit zu sein! Der andere ist so anders. Aber irgendwie ist es auch spannend. Als die Wege sich wieder trennen, macht die Einsamkeit sich breit und beide stellen fest, ohne den anderen macht es keine Spaß. Wieder vereint stellen am Ende beide fest, wie schön es ist, zu zweit zu sein.

Ein Stück aus körperbetontem clownesken Spiel um Begegnungen, Freundschaft und die kleinen Momente im Leben. Mit Szenen voll temporeichem Spiel neben Momenten genussvoller Langsamkeit und Poesie. Eine Sprache ohne Worte, Slapstik, Musik und eine reduzierte Ausstattung machen das Stück zu einer clowneske Reise für Groß und Klein.

Regie: Maike Jansen und Stefan Ferencz

Eine Produktion von pohyb’s & konsorten für Zuschauer ab 5 Jahren.

Dauer: ca. 60 Minuten ohne Pause