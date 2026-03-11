Vom Herdfeuer zum Thermomix

Das diesjährige Thema der Kulturregion HeilbronnerLand lautet "Starke Frauen". Passend zu diesem Thema referiert Karola Klemm-Hertner über die spannende Entwicklung der Frauen in früheren Zeiten und eine Gegenüberstellung in unsere heutige Zeit.

Die schnelle Veränderung in unser aller Leben bringt viele Vorteile mit sich. Jedoch stellen sie uns vor große Herausforderungen. Die Frauen sind geprägt durch das Leben unserer Mütter und Großmütter aus vergangener Zeit. Gemeinsam wollen sich die Gäste darüber austauschen, was diese Erfahrungen im "Heute und Früher" mit uns machen und wie wir mit ihnen, teilweise auch unbewusst, leben.

Interessierte sind herzlich zu diesem spannenden Abend eingeladen.