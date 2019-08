× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Hermann Haake Stiftung heißt alle Reisenden, Besucher und Gäste vom 19. bis 22. September 2019 im Residenzschloss Ludwigsburg willkommen.

An vier Tagen hören und sehen Sie ein inhaltsreiches und vielfältiges Programm mit Konzerten und Lesungen zu unterwegs sein. Wir verbinden an jedem Abend und bei der Matinée am Sonntag unterschiedliche Stationen und Projekte.

Sonntag, 22.09.19, 11:00 Uhr

LYRICAL und SHORT STORIES

Veit Erdmann-Abele zum 75 Geburtstag

VOR MIR DIE WELT

Lyrik-Performance über das Reisen und Unterwegssein