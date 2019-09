Vom Killesberg zum "Zeichen der Erinnerung"

Die „Reichskristallnacht“ vom 9.11.1938 - Zerstörung und Schändung von Synagogen, Massenverhaftungen, wirtschaftliche Ausplünderung -

markierte im NS-Staat den Übergang von der Bedrückung und Entrechtung seit 1933 zu offenen Gewaltanwendung gegen die jüdischen Deutschen. Sie mündete in Gettoisierung, Deportation und Ermordung. An diese Zusammenhänge wird in einer Führung erinnert, die vom Killesberg dem Weg der Deportierten folgt, über den Eckartshaldenweg, vorbei an der Kirche St. Georg und der Martinskirche zum „Zeichen der Erinnerung“ am Inneren Nordbahnhof. Dort wurde 2006 eine Gedenkstätte errichtet, in welcher noch originale Gleisanlagen zu sehen sind, auf einer Wand die Namen der Opfer, Daten und Ziele der Deportationszüge.

TREFFPUNKT: AUF DEM KILLESBERG BEI DER STELE (NÄHE DES OBEREN EINGANGS/KILLESBERGHÖHE)

ENDE: OTTO-UMFRID-STRASSE AM "ZEICHEN DER ERINNERUNG) (ca. 10 MIN. FUSSWEG ZUR HALTESTELLE U12 MITTNACHTSTRASSE)

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Sprache: deutsch

Bitte beachten Sie, dass die Führung nicht am Ausgangsort endet, daher An- und Abfahrt mit ÖPNV empfehlenswert!

DIE BUCHUNGSBESTÄTIGUNG IST GLEICHZEITIG IHR TICKET! TICKETS SIND VON UMTAUSCH UND RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN!

Veranstaltungsort

Informationen zum Treffpunkt erhalten Sie bei der Anmeldung bzw. Buchung70173 StuttgartTelefon: +49 (0)711 2228 123 (Buchungsservice)info@stuttgart-tourist.de

Kontakt

Öffentliche Führung- Tickets70178 Stuttgart