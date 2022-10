Der kleine Tiger und der kleine Bär sind dicke Freunde. Und sie fürchten sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind.

In ihrem Haus am Fluß haben sie es gemütlich. Bis eines Tages der kleine Bär eine seltsame Kiste aus dem Wasser fischt. Die Kiste riecht nach Bananen und kommt aus Panama. Panama, das Traumland, das so wunderbar nach Bananen riecht… Oh, wie schön ist Panama.

Da machen sie sich auf den Weg und suchen das schöne Land Panama. Ach wie viele Abenteuer und neue Bekanntschaften erwarten sie… die Maus, die nie etwas größeres gesehen hat, als ihr Mauseloch, den schlauen Fuchs, der mit einer dummen Gans seinen Geburtstag feierte, den Igel, die Kuh und viele andere.