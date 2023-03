Vor einer langen Zeit lebte ganz tief, fast am Boden des Ozeans ein Fisch. Er hatte Schuppen in allen Regenbogenfarben und leuchtete schöner als die Sonne. Da, in den Tiefen des Ozeans, wo die Sonnenstrahlen kaum den Boden erreichen, freuten sich alle Meereswesen wenn sie den Regenbogenfisch sahen. “Ach, ist der schön”, sagten die Seeanemonen und zeigten die schönsten Blumen. ”Den möchte ich auch sehen”, sagte der kleine Einsiedlerkrebs und kroch aus seiner Muschel. “Mit dem würden wir so gerne spielen!” – sagten die kleinen Fischlein.

Aber der Fisch schwamm nur alleine und wollte mit niemandem Freundschaft schließen. Denn er dachte, sie alle sind häßlich und seiner Bekanntschaft unwürdig. “Pfui, seid ihr aber häßlich!” sagte er allen die er auf seinem weg traf. Er lachte die Seeanemonen aus und sie versteckten aus Scham ihre Blüten. “Ach was für ein mickriger, häßlicher Krebs bist du!” rief er dem Einsiedlerkrebs. “Ich suche mir meine Freunde selber. Die müssen genauso schön sein wie ich. Ihr könnt mich bewundern, meine Schönheit und meine glänzenden Schuppen.” So ging es von Tag zu Tag bis… aber das seht ihr selber, wie die kleinen Fischlein Flips und Flops und der alte, weise Krake dem Regenbogenfisch die Freundschaft weigerten…

Der Regenbogenfisch ist eine poetische Meeresgeschichte über die Freundschaft und die Dinge die wichtig im Leben sind.

Marionetten und Handpuppen und auch manche Zaubertricks machen die Geschichte ganz spannend.

Dauer: 30 Minuten / Für Zuschauer von 3 bis 100 Jahre.