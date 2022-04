Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihn auf den Kopf gemacht hat

Eine Produktion vom Figurentheater Maren Kaun

mit Maren Kaun

Oh nein! Es ist überhaupt nicht in Ordnung, sein Geschäft auf anderer, zumal kleinerer Leute Kopf zu machen. Auch ein Maulwurf ist schließlich jemand. Eine hundsgemeine Ungerechtigkeit! Da hilft nur eins: Auf! Und ihn finden. Die Sache muss geklärt werden. Eine anrüchige Geschichte zwischen Fell- und Federvieh mit feiner Nase in Szene gesetzt für Figuren, Musik und eine Spielerin.

für alle ab 4 Jahren

Dauer: ca. 40 Min.

Kartenreservierung per Tel. 07145 9103245 oder Email: jungebuhene@ludwigsburg-karlskaserne.de