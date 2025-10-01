04.+05. Oktober Vom Knappen zum Ritter

Tag des Ritters auf Burg Katzenstein mit Ritter Michael und Knappe Sheldon..

Von 7 – 99 Jahre, für die ganze Familie.

Die Ritter führen Euch in das Mittelalter.

Vom höfischen Leben, zur Knappenschule bis hin zur Schwertleite, könnt Ihr alles erfahren. Am Schluss wird auch noch das Katapult abgeschlossen, nicht entgehen lassen.

Vorführungen ab 12:00 – 16:00 Uhr. Burgführungen um 11:+14:+16: Uhr Alles im Eintrittspreis enthalten

Zur Stärkung bietet die Burgschänke Ritterwurst und Kartoffelstäbchen an, sowie andere Köstlichkeiten für Leib und Seele.

Ein Ausflugstag für die ganze Familie, das ist bestimmt ein Erlebnis

Wichtig stimmen Sie mit ab

dieses Jahr verleiht der Schwäbische Alb Tourismusverband (SAT) wieder den Löwenmensch-Award für besonders herausragende und innovative Tourismusprojekte. Der Award wird in vier Kategorien vergeben: Outdoor (Rad, Wandern, Naturerlebnisse), Städte & Kultur, Genuss & Gastgeber (Kulinarik, Übernachtungen, regionale Produkte) sowie Wirtschaftspartner.

Erlebnis Burg Katzenstein ist mit dabei – stimmen Sie ab und wir schauen, was daraus wird, danke Bitte stimmen Sie bis zum 17. Oktober 2025 mit ab und unterstützen Sie die Projekte aus unserem Landkreis: https://www.schwaebischealb.de/loewenmensch-award-2025.