Vom Korn zum Brötchen: Warum kostet das wie viel?

Vom Feld bis in die Auslage: Die Kinder schlüpfen in Rollen an vier Stationen (Bauer, Mühle, Bäckerei, Kiosk) und erleben gemeinsam, wie aus Korn ein Brötchen wird.

Mit Ereigniskarten (z. B. „Ernte gut/schlecht“, „Ofen kaputt“, „Mehlpreis steigt“) verändern sich Kosten – und damit auch die Preise. In einer Marktrunde legen die Gruppen ihre Brötchenpreise fest, „Kund*innen“ entscheiden über den Einkauf, anschließend werten wir Gewinne, Reste und faire Entscheidungen aus. Spielerisch lernen die Kinder den Unterschied zwischen Kosten, Preis und Gewinn, entdecken Angebot und Nachfrage und verstehen, warum Preise schwanken. Das Format ist vollständig analog und lebt vom Mitmachen: probieren, entscheiden, auswerten und am Ende gibt es drei klare Erkenntnisse zum Mitnehmen.