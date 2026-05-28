Vom Main zum Balkan

Kilian, Kolonat und TonArt! Dieser außergewöhnliche Ensemblename ist eine augenzwinkernde Anlehnung an die drei Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan, die als irische Missionare im 7. Jahrhundert nach Würzburg kamen.

Und die Mission des Quartetts ist es, kein musikalisches Schubladendenken zu haben, sondern verschiedene Musikrichtungen aufeinander treffen zu lassen. Ausgehend von der Liebe zur traditionellen fränkischen Volksmusik wird diese mit Jazzharmonien, Gypsy-Elementen und Balkan-Energy gewürzt. Spielfreude, musikalische Finesse, Humor und fränkische Herzenswärme sind garantiert.

Andreas Güntsch Klarinette –– Sebastian Strempel Trompete –– Sinisa Ljubojevic Akkordeon –– Kilian Moritz Tuba & Kontrabass

Konzert #20