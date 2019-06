Vom Mond inspirierte Konzertreihe mit Maria Kiosseva und Wolfert Brederode

Vom Mond inspirierte Konzertreihe

Zwei außergewöhnliche Konzerte komplementieren das Mondprogramm. Mit ihrem gefühlvollen Klavierspiel entführt Maria Kiosseva ihr Publikum am 14. Juli um 20:00 Uhr auf den Erdtrabanten, der sie zu immer wieder neuen musikalischen Motiven und Perspektiven inspiriert. Am 28. Juli gastiert der niederländische Pianist und Komponist Wolfert Brederode ebenfalls um 20:00 Uhr in der experimenta. Er macht das ewige Mysterium von Raum und Zeit akustisch erlebbar. Bei beiden Konzerten erleben die Zuschauer den Zauber von Rhythmik und harmonischen Klängen in der einzigartigen Atmosphäre des Science Dome.