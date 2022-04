Vom Museum in die Stadt

Museum und Stadt sind eng miteinander verknüpft: Dinge wurden vor ihrer Zeit als Ausstellungsstück an bestimmten Orten in der Stadt benutzt oder dort hergestellt, Ausstellungsthemen spiegeln wichtige Plätze und Ereignisse der Stadtgeschichte. Folgen Sie diesen Spuren und schlagen Sie zusammen mit Sabine Deutscher die Brücke zwischen Innen- und Außenraum. Die fünf Rundgänge durch die Stadt beginnen oder enden im Museum im MIK mit einem Gang durch den jeweiligen Themenraum und sind jeweils einem Thema gewidmet:

Guter Fürst– von Prinzen, Prinzessinnen, der Macht und der Liebe.

Startpunkt des Rundgangs ist bei der Marienwahl. Die Führung endet im Ludwigsburg Museum im MIK.

Eine Anmeldung unter museum@ludwigsburg.de ist erbeten.

Weitere Termine:

21.6. Bürgerstadt – who was here – von Besuchern, Bewohnern, solchen die nie wieder kamen und welche auf die man hätte verzichten können

26.7. Idealstadt – ich bau mir ein Schloss und eine Stadt

23.8. Musensitz – von Dichtern, Denkern und Querköpfen

20.9. Neuerfindungen – von Tüftlern, Erfindern und geschäftstüchtigen Schwaben