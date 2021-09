Vom Nahetal über Mittelrheintal bis zur Burg Rheinstein

Am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 zeigt Fotograf und Dipl.-Geograph Bernd Mantwill einen abwechslungsreichen Dia-Vortrag über das Bundesland Rheinland-Pfalz, der uns vom Nahetal über das Mittelrheintal bis zur Burg Rheinstein in Trechtingshausen führt.

Los geht’s nördlich von Bingen, wo der Rhein das Rheinische Schiefergebirgedurchbricht. Der westliche Teildes Rheinischen Schiefergebirges, der Hunsrück, wird im Süden von der Nahe begrenzt. Nächste Reiseziele im Hunsrück sind die Stadt Simmern und das Waldgebiet Soonwald. Entlang der Nahe führtdie Reisedann in die Schmuck-und Edelstein-Stadt Idar-Oberstein und über Bad Sobernheim weiter bis nach Bad Kreuznach und Bingen, wo die Nahe in den Rhein mündet. Ab dem „Binger Loch“schneidet sich der Rhein durch das Rheinische Schiefergebirge. Im Westen liegt der Hunsrück und im Osten der Taunus. Die nächste Station sind der Binger Mäuse-Turm, ein einstigerZollturmund die dazugehörige Zollburg Ehrenfels am hessischen Ufer. Entlang des Durchbruchstales überwachten früher zahlreiche Burgen wie Ehrenfels und Rheinstein den Durchgangsverkehr. Lassen Sie sich von den romantischen Burgen am Mittelrhein verzaubern. Und vielleicht animiert die Dia-Reise Sieja auchzu einem baldigen Besuch dieser schönen Region...Karten für die Dia-Reise am Donnerstag, 14.10. um 19.30 Uhr im Kleinen Saal des Kurhauses gibt es für jeweils 7 Euro an der Abendkasse. Bitte tragen Sie während der Veranstaltung eine Mund-Nasen-Maske (medizinisch oder FFP2) und beachten Sie, dass die geltenden Abstands-und Hygieneregeln einzuhaltensind.Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Bitte informieren Sie sich zeitnah, welche Regeln zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültig sind und welche Nachweise mitzubringen sind