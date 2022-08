Vom Regenschirm der Weisen: Humor!

Unser Nachbar ist Gastland der Buchmesse Leipzig 2023 – und dieses Ereignis wirft seine Schatten voraus und wird im Literaturhaus Stuttgart mit drei neuen Titeln aus Österreich gefeiert: Lisa Eckharts neues Buch „Boum“ ist Märchen, Horrorgeschichte, Erotikkrimi, Comic und Computerspiel in einem – und natürlich auch bitterböse Satire. Eckhart, geboren 1992, tritt als Kabarettistin regelmäßig in Fernsehsendungen auf und steht mit ihren Soloprogrammen auf der Bühne.

In einer Pension des uruguayischen Grenzortes Santa María blickt der österreichische Exilschriftsteller Kutzenberger plötzlich in den Mündungslauf einer Pistole. So beginnt „Kilometer null“ von Stefan Kutzenberger und nimmt die Leser:innen mit auf eine Achterbahnfahrt, die ihren unfreiwilligen Helden quer durch den südamerikanischen Kontinent und tief in dessen Weltliteratur hinein führen wird. Geb. 1971 in Linz, lebt Stefan Kutzenberger als Schriftsteller, Kurator und Literaturwissenschaftler in Wien.

In Dirk Stermanns Romans neuem Roman „Maksym“ lernen wir einen jungen ukrainischen Mann dieses Namens kennen, der als männlicher Babysitter nicht nur den Sohn Hermann, sondern irgendwann auch den vorübergehend alleinerziehenden Vater Dirk zu sitten beginnt. Dirk Stermann lebt seit 1987 in Wien und zählt zu den populärsten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren Österreichs.

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Gastlandauftritts Österreichs auf der Leipziger Buchmesse 2023: https://gastland-leipzig23.at