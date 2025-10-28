Vom Schaf zum Gürtel – keltisches Brettchenweben

Bei einer Führung durch die aktuelle Mitmachausstellung KeltenKids – eine Reise in die Eisenzeit erfahren die Kinder Spannendes rund um das Leben der Kelten, womit sich Keltinnen und Kelten kleideten und wie sie Wolle herstellten.

Mit welcher besonderen Technik wurden die schönen Gürtel hergestellt und welches Muster war in den keltischen Gebieten in Mode: kariert oder gestreift? - Vieles war möglich. Beim An- und Ausprobieren keltisch-fürstlicher Kleidungsstücke und Techniken zur Stoffherstellung entsteht auch ein Andenken zum Mitnehmen.