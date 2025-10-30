Vom Schaf zur Wolle – wie entsteht ein Faden?

Bei einer Führung durch die aktuelle Mitmachausstellung KeltenKids – eine Reise in die Eisenzeit entdecken Kinder mit ihren Großeltern Spannendes rund um das Leben der Kelten, probieren aus, wie sich große und kleine Keltinnen und Kelten kleideten und wie sie Wolle herstellten.

Mit welcher besonderen Technik wurden die schönen Gürtel hergestellt und welches Muster war in Mode: kariert oder gestreift? - Vieles war möglich. Beim Ausprobieren keltischer Techniken zur Stoffherstellung entsteht ein Andenken zum Mitnehmen – Oma und Opa helfen dabei bestimmt!