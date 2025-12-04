Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte

Figuren Theater Phoenix Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf

Die beiden Gaukler, Albertina und Hilarius, haben wieder ihre Theaterkiste dabei und zaubern diesmal eine Weihnachtsgeschichte für die Jüngsten hervor. Sie handelt von einem kleinen, schwarzen Schaf, das so gerne weiß wäre.

 Dann dürfte es auch bei den anderen Schafen liegen und sich wärmen, wenn es kalt ist. Doch der Schafkönig und die anderen Schafe dulden es nicht:<<Das schwarze Schaf wollen wir nicht bei uns haben. Richtige Schafe sind weiß. Weiß ist schön. Schwarze Schafe passen nicht zu uns!>> Doch plötzlich, eines Tages ist das kleine, schwarze Schaf weiß! Es hat über Nacht geschneit und das Lämmchen ist über und über mit Schnee bedeckt ...

Info

Figuren Theater Phoenix Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Google Kalender - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-04 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-04 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-04 10:00:00 Outlook iCalendar - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-04 10:00:00 ical
Google Kalender - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-07 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-07 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-07 15:00:00 Outlook iCalendar - Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte - 2025-12-07 15:00:00 ical

Tags