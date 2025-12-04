Vom schwarzen Schaf, das weiß sein wollte

Die beiden Gaukler, Albertina und Hilarius, haben wieder ihre Theaterkiste dabei und zaubern diesmal eine Weihnachtsgeschichte für die Jüngsten hervor. Sie handelt von einem kleinen, schwarzen Schaf, das so gerne weiß wäre.

Dann dürfte es auch bei den anderen Schafen liegen und sich wärmen, wenn es kalt ist. Doch der Schafkönig und die anderen Schafe dulden es nicht:<<Das schwarze Schaf wollen wir nicht bei uns haben. Richtige Schafe sind weiß. Weiß ist schön. Schwarze Schafe passen nicht zu uns!>> Doch plötzlich, eines Tages ist das kleine, schwarze Schaf weiß! Es hat über Nacht geschneit und das Lämmchen ist über und über mit Schnee bedeckt ...