Wer von uns hätte nicht gern eine gute Fee, die unseren größten Wunsch erfüllt? Doch wie schnell ein Wunsch unbedacht ausgesprochen ist und zu Verwirrung und Verwünschung führt! Eva-Maria Dannbacher-Frei erzählt Geschichten vom Wünschen und Verwünschen. Und davon, wieviel Mut und Glück es braucht, um schließlich doch zufrieden zu sein. Die Harfenistin Maren Ferber setzt dazu passende musikalische Akzente. Lassen Sie sich verzaubern! Eva-Maria Dannbacher-Frei lebt in Oedheim und wurde an der Goldmund-Erzählakademie in München zur professionellen Erzählerin ausgebildet. Mit ihren Geschichten lässt sie Bilder in den Köpfen Ihrer Zuhörer entstehen und öffnet neue Welten. Maren Ferber lebt in Haßmersheim und studierte Harfe und Elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule Mannheim. 2008 gründete sie die „Musikschule conTakt“ in Bad Rappenau und gibt neben ihrer Unterrichtstätigkeit Konzerte als Solo-Harfenistin und in diversen kammermusikalischen Besetzungen. Kartenvorverkauf in der Mediathek