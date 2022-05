Vom Weinberg auf den Tisch - zu Gast bei den Esslinger Weingärtnern

Esslingen - Stadt des Weines. Nur wenige Kilometer von Stuttgart entfernt zählt die alte Reichsstadt zu den ältesten Weinorten Württembergs.

Inmitten dieser faszinierenden Kulturlandschaft gedeihen Riesling, Grauburgunder, Spätburgunder und Co. Die Wanderung startet in der Altstadt von Esslingen und bringt uns über den Weinerlebnisweg bis nach Mettingen zu den Esslinger Weingärtnern. Es wartet eine Führung durch die neue Mettinger Kelter, welche in exponierter Lage direkt an den Weinbergen liegt. Im Anschluss verkosten wir eine Auswahl an Esslinger Weinen, begleitet von einem typisch schwäbischen Vesper.

Gehzeit etwa 1,5 Stunden (rund 5 Kilometer; viele Auf- und Abstiege; die Tour ist nicht barrierefrei). Bitte wandertaugliches Schuhwerk tragen.