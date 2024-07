Disneys Musical TARZAN

Seit 2008 zieht Disneys Musical TARZAN Musicalfans in ganz Deutschland in seinen Bann; 2013 kam das Stuttgarter Publikum zum ersten Mal in den Genuss, das Musical mit atemberaubender Luftakrobatik, berührender Liebesgeschichte und Musik von Phil Collins hautnah mitzuerleben. Es entwickelte sich zu einem der beliebtesten Musicals in Stuttgart überhaupt. 10 Jahre später bringt Stage Entertainment Germany die spektakuläre Show zurück und lässt die Lianen erneut in der Landeshauptstadt schwingen: Das Musical Disneys TARZAN löste im Herbst 2023 TANZ DER VAMPIRE nach zwei erfolgreichen Jahren Spielzeit ab und wird ab sofort im Stage Palladium Theater zu sehen sein.

Über Disneys Musical TARZAN

Das Musical erzählt die weltberühmte Geschichte eines Waisenjungen, der nach seinen Wurzeln sucht und die große Liebe findet: Tarzan wächst allein unter Affen mitten im Dschungel auf und begegnet eines Tages Jane – und verliebt sich in sie. Diese Liebe stellt ihn schon bald vor die Entscheidung zwischen zwei Welten.

Eindrucksvolle Bühnen-, Licht- und Toneffekte sowie atemberaubende Choreografien und Luftakrobatik lösen die Grenzen zwischen Publikum und Bühne auf und lassen die Wunderwelt des Dschungels in Stuttgart lebendig werden: Disneys Musical TARZAN gilt bis heute als eines der spektakulärsten Musicals unserer Zeit.

Auch die Musik hat Weltklasse-Niveau: Sie stammt aus der Feder von Phil Collins. Das Popgenie war bereits für die Songs des gleichnamigen Disneyfilms verantwortlich, und das mit Erfolg: Collins’ Song „You’ll be in my heart“ wurde mit einem Grammy® und einem Oscar® ausgezeichnet.

Für die originale Broadway-Inszenierung zeichnete als Kreativteam verantwortlich: Bob Crowley (Regie, Bühnenbild- und Kostümdesign), David Henry Hwang (Buch). Sergio Trujillo (Choreographie), Pichón Baldinu (Aerial Design), John Sivers (Sound Design), Natasha Katz (Licht-Design) und Paul Bogaev (Music Producer).