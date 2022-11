Vom Zapfen bis zum Weihnachtsbaum - Die Fichte

Zu Weihnachten wird der Baum geschmückt und „Oh Tannenbaum“ gesungen. Aber ist es tatsächlich eine Tanne, die da im Wohnzimmer steht? Oft ist es das nicht, sondern eine Fichte. Beide sind sich zwar ähnlich, aber auch an einigen Dingen gut zu unterscheiden. Zudem wird gemeinsam das Wachstum betrachtet, denn bis so ein Fichtenbaum uns zum Fest erfreut, hat er schon einiges hinter sich. Wer auch mit seinem Wissen an Weihnachten glänzen will, kommt am besten vorher ins Naturkundemuseum.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07121/303 2022 oder direkt im Museum.