"Vom Zauber einer verwehenden Sprache – Deutsche Gedichte und Balladen"

Die Schauspielgrößen Ulrich Tukur und Christian Redl präsentieren ihre Lieblingsgedichte. Daneben rücken sie eine zu Unrecht fast in Vergessenheit geratene Form in den Fokus: die Ballade. Nur mit ihrer Stimme und ihrer Mimik zaubern die beiden begnadeten Sprachkünstler mit Texten von Schiller, Fontane, Brecht u. a. fantastische Welten auf die Bühne, die tief berühren. Die Pianistin Olena Kushpler reagiert am Klavier auf die Texte mit Musikstücken, die oft zeitgleich zu den Gedichten entstanden sind.