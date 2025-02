Vom Zoo zum Artenschutz

Die Wilhelma ist ein zoologisch-botanischer Garten mit rund 11.200 Tier- und 8.500 Pflanzenarten. Viele Tiere werden in „europäischen Erhaltungszuchtprogrammen“ gehalten. So sollen bedrohte Tierarten vor dem Aussterben geschützt werden. Diese Tiere können auch wieder ausgewildert werden. Außerdem beteiligt sich die Wilhelma an über 40 Arten- und Naturschutzprojekten weltweit.

In seinem Vortrag zeigt Dr. Kölpin, wie sich die Wilhelma immer mehr vom Zoo zum Artenschutzzentrum entwickelt.

Dozent: Dr. Thomas Kölpin

Direktor der Wilhelma, Stuttgart