Von Abraham bis Palästina - Menschheitsweg Nahost

Abseits der Tagespolitik ist der Landstrich von Galiläa – Qumran – dem Negev und Petra ein uraltes Menschheitsgebiet; es spiegelt sich in einem Weg, der uraltes Kulturland mit neuesten Bewegungen widerspiegelt.
Der Begriff vom „Nahostkonflikt“ deckt dies nur teilweise ab; eine geisteswissenschaftliche Betrachtung greift tiefer.
Dr. Marcus Schneider ist Dozent der Akademie für anthroposophische Pädagogik in Dornach / Schweiz, Pianist und Autor; rege Vortragstätigkeit im In- und Ausland.
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Rudolf-Steiner-Haus Wächterstrasse 36, 72074 Landkreis Tübingen
Vorträge & Lesungen