Von Abraham bis Palästina - Menschheitsweg Nahost

Abseits der Tagespolitik ist der Landstrich von Galiläa – Qumran – dem Negev und Petra ein uraltes Menschheitsgebiet; es spiegelt sich in einem Weg, der uraltes Kulturland mit neuesten Bewegungen widerspiegelt.

Der Begriff vom „Nahostkonflikt“ deckt dies nur teilweise ab; eine geisteswissenschaftliche Betrachtung greift tiefer.

Dr. Marcus Schneider ist Dozent der Akademie für anthroposophische Pädagogik in Dornach / Schweiz, Pianist und Autor; rege Vortragstätigkeit im In- und Ausland.