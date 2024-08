Von allen guten Geistern...

Musik von Maeckes, John Adams, Gabriel Fauré, Henry Purcell, Max Richter, Robert Schumann, Antonio Vivaldi, Richard Wagner u.a.

Eine Beschwörung der guten Geister zum Auftakt der Saison kann ja nun wirklich nicht schaden: Theaterleute sind aus Tradition abergläubisch. Ein Abend also, der gewissermaßen dreimal auf Holz klopft und bereits den Bogen spannt zu unserer Uraufführung Der rote Wal am Ende der Saison: Von den Wahlabenden im September zum Wal-Abend im Juni. Als Kapitän ist hier wie dort Maeckes an Bord, der in den letzten Jahren den Littmann-Bau schon mehrfach in die Party-Oper verwandelt hat. An seiner Seite führt Ensemble-Mitglied Stine Marie Fischer durch das Programm, das als zentralen Akteur des Abends – natürlich! – das Staatsorchester Stuttgart unter der Leitung der Dirigentin Lin Liao auf die Bühne stellt. Verschiedene gute Geister sollen vereint werden, von Henry Purcells Frostgeist, der im berühmten „Cold Song“ aus King Arthur auf- oder zumindest angetaut wird, bis zu Robert Schumanns „Gesang der Geister“ aus Manfred. Der Herbst soll nicht nur mit Vivaldi seinen Platz bekommen, in der Hoffnung, dass die Blätter in diesem Jahr eher bunt als braun werden. Die Nähe von HipHop und Klassik wird ein Thema sein: Loops und Samples und nicht zuletzt Maeckes-Songs mit Orchester und ganz großer Opernstimme.