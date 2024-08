Leidende, verzückte, ekstatische Körper – angefangen beim Fleisch gewordenen Gott am Kreuz hat das Christentum die Kunst über Jahrhunderte zu Körperbildern inspiriert, in denen Erfahrungen wie Schmerz, Verfall aber auch Erleuchtung oder sogar Lust auf den Leib gerückt wird. In der Staatsgalerie begegnen sich Florentina Holzinger und Stadtdekan Christian Hermes zu einem Podiumsgespräch über die Grenz- und Leibeserfahrungen in Religion und Performance Art. Vorab gibt es eine Dialogführung durch die aktuelle Ausstellung This is Tomorrow mit Kuratorin Susanne Kaufmann und Florentina Holzinger.