Von Angesicht zu Angesicht

In der Ausstellung werden in einer Retrospektive Malereien von Ursula Schumann mit dem Schwerpunkt Porträts gezeigt.

Zum ersten Mal sind auch Gemälde aus der Jugendzeit der Künstlerin zu sehen. Schon hier deutet sich ihr Interesse am seelischen Ausdruck im menschlichen Antlitz in allen Facetten an. Ihre ausdrucksstarken Gesichtsdarstellungen laden die Besucher*innen dazu ein, sich mit den jeweils unterschiedlichen Stimmungen der dargestellten Mimik auseinanderzusetzen.

Ursula Schumann ist 1946 in Braunschweig geboren und arbeitet von Jugend an autodidaktisch. Als künstlerisches Ausdrucksmittel verwendet sie, neben verschiedenen Maltechniken, Lyrik und Prosa, so dass ergänzend Texte zu den Bildern zu lesen sind.

Vernissage am 20.11.2025, 17:30 Uhr