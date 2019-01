Von Architekten, Seeräubern und Bauernkriegern

Auf diesem Rundgang erfahren Sie einiges über die für Böckingen so typische Architektur.

Sie begegnen den Böckingern, die während der Bauernkriege für Gerechtigkeit kämpften und natürlich auch der Geschichte des legendären Seeräubers. Es geht weiter zur ev. Stadtkirche, die zu den ältesten Kirchen Heilbronns gehört. Auf dem Weg zum Ziegeleipark und dem Wasserturm begegnen Ihnen die ältesten Häuser und das erste "Hochhaus" Altböckingens. Diese Führung endet am Ziegeleipark.

Bei öffentlichen Führungen ist die An- und Abreise am Tag der Stadtführung im HNV-Gesamtnetz im Preis enthalten. Das HNV-Ticket erhalten Sie in der Tourist-Information Heilbronn.