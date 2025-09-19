Ein Höhepunkt der großen sinfonischen Rockmusik waren die späten 60er und frühen 70er Jahre.

Damals schufen Gruppen wie Pink Floyd, Procol Harum, Led Zepplin, Jethro Tull und andere Rockmusik, die mittlerweile die Zeiten und Generationen überdauert hat. Entfernt man von dieser Musik alles Elektrische, das Schlagzeug und sogar den Gesang, wird ihr Kern, ihre pure Substanz hörbar.

In aller Klarheit und Einfachheit tritt eine Musik von großer Originalität, Ausdruckskraft und nicht selten von wahrer Schönheit in Erscheinung. Und das ist es genau, was der Zuhörer erfährt, wenn er diese Musik im klassischen Gewand von Geige und Kirchenorgel bei einem Konzert „Von Bach zu Rock“ erlebt. Es musizieren der Tübinger Konzertgeiger Jochen Brusch und der Kopenhagener Organist und Orgelprofessor Sven-Ingvart Mikkelsen.