Von Baumeistern, Blumenschläfern und Pollensammlern. Eine Reise in die faszinierende Welt der Wildbienen

Anhand einzigartiger Film- und Fotobeiträge führt uns Dr. Paul Westrich in die faszinierende Welt der heimischen Wildbienen, von denen allein in Deutschland mehr als 550 Arten nachgewiesen wurden.

Dr. Paul Westrich hat diese faszinierenden Insekten in annähernd vier Jahrzehnten nicht nur gründlich erforscht, sondern auch professionell filmisch und fotografisch dokumentiert. Er zeigt dem Publikum mit einer Auswahl an Filmen und Bildern, wie Wildbienen ihre bewundernswerten Nestbauten errichten und wie vielfältig ihre Beziehungen zur Pflanzenwelt sind. Sie tragen zur Bestäubung der Nutz- und Wildpflanzen und damit zum Erhalt der natürlichen Vielfalt auf Äckern und in den Gärten der Region entscheidend bei. Ausführlich erklärt er auch, wie man Wildbienen im Garten, auf Balkon oder Terrasse mit Nisthilfen und einem artgerechten Nahrungsangebot erfolgreich ansiedeln und welch spannende Beobachtungen man dabei selber machen kann.

Dr. Paul Westrich hat in Tübingen Biologie studiert. Seit 1992 ist er freiberuflich tätig mit den Schwerpunkten Natur- und Artenschutz sowie Landschaftsplanung. Er ist unter anderem der Autor des zweibändigen Grundlagenwerks „Die Wildbienen Baden-Württembergs“ und hat vor wenigen Monaten sein großes Werk "Die Wildbienen Deutschlands" veröffentlicht.