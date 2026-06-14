Von chillig bis sportlich - Radeln für Alle!

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Festplatz Steinstraße Steinstraße 19, 71229 Leonberg

Ein Tag für alle, die das Radfahren lieben - und für alle, die es neu ent­decken wollen. Bewegung, Austausch und jede Menge Spaß!

Kinder und Erwachsene, Rennrad-, Gravelbike-, Tourenrad und E-Bike­Fahrer*innen - alle sind willkommen, auch Fußgänger*innen!

Wir radeln und sammeln Spenden für Inklusion in Leonberg, unterstützt von der perma-trade Wassertechnik GmbH. 

Eine Veranstaltung von: 

Atrio Leonberg, adfc Renningen/Rutesheim/Weil der Stadt, STRAKU Leonberg, MA6LIA N3RA, RadL Leonberg, Stadt Leonberg. 

Info

Festplatz Steinstraße Steinstraße 19, 71229 Leonberg
Sport & Bewegung
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