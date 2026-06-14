Von chillig bis sportlich - Radeln für Alle!

Ein Tag für alle, die das Radfahren lieben - und für alle, die es neu entdecken wollen. Bewegung, Austausch und jede Menge Spaß!
Kinder und Erwachsene, Rennrad-, Gravelbike-, Tourenrad und E-BikeFahrer*innen - alle sind willkommen, auch Fußgänger*innen!
Wir radeln und sammeln Spenden für Inklusion in Leonberg, unterstützt von der perma-trade Wassertechnik GmbH.
Eine Veranstaltung von:
Atrio Leonberg, adfc Renningen/Rutesheim/Weil der Stadt, STRAKU Leonberg, MA6LIA N3RA, RadL Leonberg, Stadt Leonberg.
Info
Festplatz Steinstraße Steinstraße 19, 71229 Leonberg
Sport & Bewegung