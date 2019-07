Im Zuge der Regionalkampagne ‚Natürlich. VON DAHEIM‘ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz startet am 5. Juli die VON DAHEIM-Tour 2019 durch Baden-Württemberg mit Martin Wangler. Der Kabarettist fährt in der Rolle des ‚Fidelius Waldvogel‘ durch Baden-Württemberg und präsentiert sein Kabarettprogramm ‚Nächste Ausfahrt: Heimat! – Kabarett auf der Wanderbühne‘. Wangler wird mit seinem Traktor und einem umgebauten Forstwagen unterwegs sein und Verbraucher auf regionale Produkte und Spezialitäten aufmerksam machen. Beim zweiten Tour-Stop am 6. Juli in Mosbach wird Minister Peter Hauk MdL die Bedeutung und den Hintergrund der Regionalkampagne ‚Natürlich. VON DAHEIM‘ und der VON DAHEIM-Tour 2019 vorstellen. Dazuladen wir Sie herzlich ein:

VON DAHEIM-Tour 2019

mit dem Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL,

am Samstag, 6. Juli, 10 bis 12 Uhr,

auf dem Marktplatz in 74821 Mosbach.