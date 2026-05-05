Am Mittwoch 17. Juni um 15:30 Uhr findet zum 100 jährigen Jubiläum „Waldorfkindergärten“ eine Märchen Eurythmie-Aufführung „Von dem Fischer und seiner Frau“ für Kinder statt.

Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ein kroatisches Ensemble aus Zagreb zu uns einladen durften.

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten hatte das Ensemble an verschiedene Waldorfkindergärten vermittelt – Idee ist es, dass auch Waldorfkindergärten aus der näheren Umgebung, die nicht über eine Saal wie unseren verfügen oder dieser schon anderweitig vergeben ist, dazustossen können.

Wir freuen uns, dass dieses Märchen speziell für unsere Kindergartenkinder und deren Familien aufgeführt wird. Abends um 19:30 Uhr gibt es für Erwachsenen die Aufführung „Die blaue Blume“.