Von der Fabrik zum Serigrafie-Museum

Mitten in Plattenhardt befindet sich das dominierende Gebäude, in dem das Serigrafie-Museum, die Edition Domberger und mehrere Geschäfte untergebracht sind. Dieses 1925 erbaute Fabrikgebäude kann bereits auf eine bewegte Vergangenheit als Strumpffabrik, Schraubstollenfabrik Mack & Schneider, „Konsum“ oder Kino zurückblicken. Zum 100-jährigen Bestehen berichtet Stadtarchivar Nikolaus Back über die bemerkenswerte Geschichte dieses Gebäudes. Veranstalter: Stadtarchiv Filderstadt In Kooperation mit dem Serigrafie-Museum und der vhs Filderstadt Gebührenfrei, mit Anmeldung (vhs Filderstadt Kurs-Nr. 1009)!

Termin in meinen Kalender (z. B. Outlook) übernehmen

Kursnummer

1009

Kooperationspartner

vhs Filderstadt

Gebühr

Eintritt frei

Anmeldung erforderlich

mit Anmeldung