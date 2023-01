Von der grauen Theorie zur bunten Praxis – Besuchsvorbereitende Führungen für Pädagog*innen

Regelmäßig bietet das Kunstmuseum Reutlingen Führungen zu den aktuellen Ausstellungen an, in denen wir sowohl über thematische Schwerpunkte als auch über altersgerechte Möglichkeiten für den Museumsbesuch mit Kinder- und Jugendgruppen informieren. Am Dienstag, 7. Februar 2023 um 17 Uhr lädt das Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus Pädagog*innen zu einer Sonderführung durch die neue Ausstellung James Ensor. Das druckgraphische Werk aus der Sammlung Deckers ein.

Diese speziell für Pädagog*innen angebotene Führung ist kostenfrei und soll sowohl einen thematischen Einblick als auch Anregungen zur Kunstvermittlung mit Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg geben. Die Angebote der Kunstvermittlung richten sich an alle Altersstufen und können – individuell abgesprochen – auch immer mit einer Kreativaktion verbunden werden. Für Kindergärten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen ist das Angebot kostenlos. Bei der Buchung einer kreativen Aktion fallen lediglich Materialkosten an.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.