Von der Idee zum fertigen Song

Hier bekommst du einen Einblick in den Ablauf einer Musik- Produktion in Logic (Apple). Welche Vorbereitungen und welche wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden, um einen stimmigen Song zu schrieben? Wie findest du deinen eigenen, effizienten Workflow? Viele Antworten, einen breiten Überblick in unsere Ausbildung und viele interessante Tipps und Tricks warten auf dich!

Lernziele

Wie bereitet man sich für eine Produktion vor?

Wie ist der Ablauf einer Musikproduktion?

Einfache Tipps für hochwertige Song-Produktionen im eigenen Homestudio

Dieser Workshop findet im Rahmen des Open Days statt und ist daher kostenfrei. Der Beginn des Open Days ist um 12:00 Uhr, der Workshop startet gegen 12:45 Uhr. Der Workshop dauert ca. 1 Stunde.