Ritterschlag und Marktgeschrei

Wie sah wohl die mittelalterliche Burg in Mergentheim aus? Wo wurde in der Stadt der Markt abgehalten und was wurde dort verkauft? Was wurde gegessen und getrunken? Und wie sah es mit dem Waschen aus? Eine spielerische Erkundung des mittelalterlichen Lebens in Burg und Stadt – mit Einblicken in die Erziehung und das Leben eines Ritters. Die Kinder basteln einen Ritterhelm, erleben ein Ritterturnier oder probieren eine Köstlichkeit aus der mittelalterlichen Küche.

Referent: Dr. Alice Ehrmann-Pösch

